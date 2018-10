A cura della Redazione

Nuova campagna di scavi archeologici a Torre Annunziata. Lo scorso 10 settembre, nel corso di un incontro a Pompei, la Soprintendenza archeologica - Ministero per i Beni e le Attività culturali, ha manifestato l’intenzione di avviare un nuovo programma di scavi da effettuarsi nella città oplontina, specificatamente nel tratto di strada che costeggia il sito archeologico di via Sepolcri.

Con una propria nota, la Soprintendenza ha richiesto al Comune di Torre Annunziata la propria disponibilità di predisporre la chiusura del tratto di strada interessato, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di scavo.

«Con la delibera approvata mercoledì 3 ottobre - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Ammendola - la giunta comunale ha dato il proprio avallo all’istanza presentata dal Ministero. In questo modo, gli Enti interessati potranno attivarsi per avviare le relative procedure. Il tratto di strada interessato dal provvedimento di chiusura sarà quello compreso tra via Regina Margherita e via Murat. L’Amministrazione comunale, per l’occasione, apporterà nella zona dei correttivi alla viabilità, con l’obiettivo di limitare al massimo i disagi per gli abitanti del luogo e quelli legati al traffico veicolare. Nei prossimi mesi - conclude Ammendola - concorderemo insieme alla Soprintendenza modalità e tempi di attuazione del provvedimento di chiusura del tratto di strada interessato».

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook