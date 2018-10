A cura della Redazione

Domenica 14 ottobre si celebra la sesta giornata nazionale delle Famiglie al Museo.

A Torre Annunziata, l'Archeoclub "Mario Prosperi" e il Gruppo Storico Oplontino organizzano dalle 9.00 alle 13.00, presso il Museo dell’Identità a Palazzo Criscuolo, attività didattiche e ludiche per famiglie con bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni, per far scoprire il territorio e la sua storia in modo consapevole e divertente, far conoscere la famiglia romana e i giochi dei piccoli oplontini che vivevano nell'insediamento di Oplonti.

Per informazioni e prenotazioni: mirella.azzurro@alice.it - 0818612704 - 3333078635 .