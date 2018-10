A cura di mausan

Si terrà il prossimo giovedì 11 ottobre alle 18, all’istituto Parini-Rovigliano di Torre Annunziata, il convegno dal titolo “L’aula in subbuglio”: esperienze comunicative con bambini e adolescenti in contesti territoriali difficili. L’iniziativa rientra nell’ambito della settimana del benessere psicologico in Campania, ed è organizzata dall’Ordine regionale degli Psicologi con il patrocinio del Comune di Torre Annunziata. Interverranno la dottoressa Antonella Bozzaotra, presidente dell'Ordine, e le esperte del settore, la dottoressa Giorgia Proto, psicologa e psicoterapeuta nonché membro I.A.C.F.P. (international association for correctional and forensic psycology), e la dottoressa Mariacarmina Pirozzi, psicologa e psicoterapeuta, e referente progetti consorzio Ciss.

Presenti il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, la preside dell’istituto Parini-Rovigliano, Maria Antonietta Zeppetella, la vicepreside Silvana Capozzoli, e la responsabile della funzione strumentale, Giovanna Ostini.

“La Parini-Rovigliano si è distinta - dice la dottoressa Giorgia Proto - avendo aderito alla iniziativa dell’Ordine. Dopo una attenta analisi dei bisogni, parlando con i dirigenti, abbiamo visto che sarebbe stato importante ed opportuno affrontare una tematica che riguardasse i giovani adolescenti ed anche i bambini nelle esperienze comunicazionali in territori difficili come quello in cui la scuola è collocata».

