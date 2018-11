A cura della Redazione

Mostre d’arte nella Cripta della chiesa dello Spirito Santo di Torre Annunziata. La rassegna è organizzata dall'associazione "CORE/nucleo di idee" in collaborazione con il Forum Giovani Torre Annunziata e Cripta dello Spirito Santo

Sarà inaugurato il prossimo 30 novembre, il ciclo di esposizioni sul design e l'arte visiva dal titolo “Youth”. L’idea è quella di fornire uno spazio espositivo ai giovani artisti, proponendo alla cittadinanza la loro arte attraverso un ciclo di mostre con lo scopo principale di farsi conoscere e di creare connessioni tra artisti, designer e pubblico.

Il risultato a cui si ambisce è la costruzione di una fucina in cui i contenuti artistici siano costantemente legati, condivisi e partecipati dagli attori in gioco. Durante le serate, allietate da musica, sarà possibile incontrare i giovani artisti che avranno realizzato le opere in mostra.

Quattro gli appuntamenti: Esposizione Design "ARK501.mar" dal 30 novembre al 2 dicembre; Mostra fotografica"Il folklore oplontino, l'azzurro e il bianco" dal 6 al 9 dicembre; Mostra d'Arte Visiva degli studenti del Liceo "de Chirico" dal 14 al 16 dicembre; serate conclusive e premiazione contest fotografico dal 21 al 23 dicembre.

