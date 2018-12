A cura della Redazione

Primo appuntamernto con il Premio Città di Torre Annunziata, la rassegna teatrale amatoriale organizzata dall'Amministrazione Comunale oplontina, guidata dal sindaco Vincenzo Ascione, in collaborazione con il Teatro Pubblico Campano e la FITA Napoli.

Questa sera - venerdì 28 dicembre - alle ore 20.30, sul palcoscenico del cine-teatro Politeama sarà protagonista la Compagnia delle Fiamme con il musical "Stia con noi".

Lo spettacolo sarà poi replicato sabato 29 dicembre.

Il prossimo evento è in programma l'11 gennaio. LA Compagnia Am.A.Te. San Vito porterà in scena "Una avaro dei nostri giorni".

Quest’anno le Compagnie saranno suddivise in tre categorie: “Testo contemporaneo”, “Testo inedito” e “Musical”. Per ognuna di esse ci sarà un vincitore e sarà premiato anche il migliore spettacolo in assoluto.

