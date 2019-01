A cura della Redazione

Un originale e coinvolgente omaggio alla donna rappresentata in tutte le sue storiche sofferenze.Le interpretazioni delle attrici hanno commosso in molti momenti il pubblico che ha premiato con sentiti e forti applausi tutte le performance.

Un collage di brani noti ed inediti assemblati con perizia, competenza e sapienza. Stiamo parlando di “Addormentate”, spettacolo portato in scena dalla compagnia teatrale “Hirondelle” sul suggestivo palco della Cripta presso la Basilica dello Spirito Santo a Torre Annunziata. All’editing dell’evento ha collaborato la stessa Associazione Cripta che si è avvalsa della prestigiosa consulenza di Eduardo Zampella. Marianeve Vitiello, Tonya Porzio, Mariagiovanna Marinaro, Anna Vitiello, Sara Briuolo, coordinate da Maria Porzio, hanno raccontato storia, vita, coraggio, disperazione, tribolazione, angosce di Donne.

«Stasera la Cripta ha fatto ascoltare la sua anima, sembrava che volesse gridare a tutti noi queste parole: non ho mai provato tante emozioni, cosi intense e così forti, tutte in una sola volta - ha sottolineato Anna Vitiello, responsabile del Progetto culturale Cripta -. Emozioni che sono arrivate ad ognuno di noi come lance acuminate. E si sono conficcate al centro del cuore!». Donne che, semplicemente, hanno ritrovato l'energia di essere vive. Di essere Donne.

GIUSEPPE MORETTO