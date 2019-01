A cura della Redazione

Grande successo di Gerardo Pinto e la sua orchestra al cine-teatro Politeama di Torre Annunziata.

Davanti ad un pubblico non proprio di fan (la maggior parte abbonati alla rassegna teatrale 2018/2019), il cantante torrese ha riscosso consensi unanimi ed applausi a scena aperta. Una parte di merito va senz’altro alla bravura e professionalità dei maestri che hanno accompagnato Gerardo Pinto nella sua esibizione: Gennaro Venditto alla chitarra, Pasquale De Angelis al basso, Sasà Piedepalumbo alla fisarmonica, Umberto Leveque al piano, Umberto Aricò al mandolino, Domenico Guastafierro al flauto, Germano Baccaro alla batteria.

Tema della serata, un viaggio a ritroso nel vernacolo della canzone popolare napoletana. E Gerardo, con la sua voce calda, che in molti versi ricorda quella del suo maestro Sergio Bruni, non si è limitato solo a cantare le canzoni ma è stato un vero interprete dei brani di grandi autori, tra cui Libero Bovio, E. A. Mario, Salvatore Di Giacomo, Enesto Murolo.

Un’artista che meriterebbe più successo e maggiore considerazione nel panorama della canzone classica napoletana, perché è uno dei pochi, se non l’unico, che ha nel suo repertorio musicale solo ed esclusivamente canzoni napoletani dell’800 e del ‘900.

Molti tra il pubblico presente non conoscevano Gerardo Pinto, se non solo di nome (qualcuno pensava che non fosse neppure di Torre Annunziata) e grande è stata la sorpresa nell’ascoltare quei brani classici napoletani, così magnificamente eseguiti e interpretati.

La ciliegina sulla torta è stata la partecipazione straordinaria alla serata del comico napoletano Angelo Di Gennaro, che ha fatto “scompisciare” dalle risate gli spettatori con gag molto divertenti.

Il prossimo appuntamento della rassegna, organizzata dal comune di Torre Annunziata in collaborazione con il Teatro Pubblico Campano, è per venerdì 8 febbraio con Piero Vitolo, Marco Lanzuise e Ciro Ruoppo in "Il matrimonio come va? Bene, corna facendo".

