A cura della Redazione

La scuola media Pascoli di Torre Annunziata insignita della menzione speciale al Premio Giovanni Grillo, istituito da Michelina Grillo, quale presidente dell’omonima Fondazione, con il patrocinio dell’Aeronautica Militare ed in collaborazione con il MIUR che ne ha curato la diramazione agli istituti d’istruzione delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell’intero territorio nazionale. Giovanni Grillo è stato un militare italiano insignito della Medaglia d'Onore della Presidenza della Repubblica. Fu deportato nei lager nazisti durante il secondo conflitto mondiale.

Il tema di questa quarta edizione del concorso era “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

Gli alunni della classe II L hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento con il video "Mani no muri". «Ringrazio i docenti Trisante, Pisacreta e Di Gennaro che hanno seguito i ragazzi - dice la dirigente scolastica Daniela Flauto -. Sono orgogliosa del lavoro svolto da professori e alunni sui temi della pace e della libertà. "Mani e ponti, non muri", questo è il messaggio che bisogna diffondere in una società che vuole reputarsi civile. Un monito soprattutto in questi tempi difficili, dove spesso alle mani in aiuto si contrappongono i muri dell'indifferenza».

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook