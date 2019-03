A cura della Redazione

Sesto appuntamento in cartellone domani sera 15 marzo al Politeama di Torre Annunziata (inzio ore 20.30) per la terza edizione del “Premio Città di Torre Annunziata”, la kermesse teatrale organizzata dalla Federazione Italiana Teatro Amatori, dal teatro Pubblico Campano e dal Comune oplontino. In scena la compagnia Satyricon (nella categoria “testi contemporanei) con un testo del drammaturgo, sceneggiatore e produttore americano David Mamet: “American Buffalo”, riscritto e portato nei teatri di tutta Italia da Maurizio De Giovanni. Lo scrittore napoletano avrebbe assicurato la sua presenza nella nostra città per assistere alla performance di tre, giovani attori torresi, Francesco Esposito, Luca Grassano e Luigi Loreto, che porteranno in scena i personaggi di ‘o Professore, Don e Robbè, per la regia Francesca Annunziata. Il “Premio Città di Torre Annunziata” ha fatto registrare in questi anni una crescita esponenziale. La terza edizione presenta una struttura organizzativa assolutamente diversa rispetto al passato. Gli spettacoli sono stati divisi in tre categorie: testi inediti, testi contemporanei e musical. Nel cartellone nove spettacoli in totale, tre per ogni categoria. E’ previsto un vincitore per ogni categoria e tra questi tre spettacoli poi verrà scelta la compagnia che si aggiudicherà in assoluto la terza edizione del premio. Il gran galà finale è programma sabato 13 aprile 2019.

(nella foto: Luca Grassano, Francesca Annunziata, Maurizio De Giovanni, Francesco Esposito e Luigi Loreto)