Un costumista torrese candidato al David di Donatello 2019.

E' Carlo Poggioli, 60 anni, figlio di Idelmo, il pastore della Chiesa Evangelica di via Carminiello di Torre Annunziata.

Carlo ha vissuto fino all’età di 24 anni a Torre Annunziata, dove si è diplomato all’Istituto d’Arte. Dopo aver conseguito il diploma all’Accademia di Belle Arti di Napoli, corso di Scenografia e Costume, si è trasferito a Roma ed ha iniziato la sua formazione professionale presso la sartoria Tirelli.

Nella capitale ha cominciato a lavorare come assistente di Gabriella Pescucci (Il Nome della Rosa, Il Barone di Munchausen, L’età dell’Innocenza, ecc...); di Piero Tosi (Storia di una Capinera); di Maurizio Millenotti (La Voce della luna); con Ann Roth per Il “Paziente Inglese” e “Il talento di Mr. Ripley; con Federico Fellini in “La voce della luna”; con Martin Scorsese in “L’età dell’innocenza”; Franco Zeffirelli in “Storia di una capinera”.

Ha debuttato in teatro con Luca Ronconi. Collabora da diversi anni con Ruggero Cappuccio con il quale ha firmato molti spettacoli di prosa e lirica, fra i quali “Falstaff”, “Nina pazza per Amore”, prodotti dal Teatro alla Scala; “Don Calandrino” al Salzburger Festspiele, tutte dirette da Riccardo Muti.

Ha firmato circa 40 film (incluse produzioni televisive internazionali) fra cui ricordiamo “Cold Mountain” (A. Minghella), “I Fratelli Grimm” e “Zero Theorem” di Terry Gilliam, “Divergent” di Neil Burger.

Ha collaborato con Paolo Sorrentino per “Youth”, “The Young Pope” e per il film “Loro”, diretto da Paolo Sorrentino e diviso in due parti: Loro 1 e Loro 2. La pellicola narra le vicende professionali, politiche e private di Silvio Berlusconi, interpretato da Toni Servillo. Per questo film, Carlo Poggioli è candidato per i costumi al Premio David di Donatello 2019.

La cerimonia di consegna dei David di Donatello 2019, condotta da Carlo Conti, verrà trasmessa in diretta su RAI 1 domani mercoledì 27 marzo 2019 alle ore 21.15.