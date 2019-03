A cura della Redazione

Continua a riempirsi di soddisfazioni e importanti collaborazioni la carriera artistica del giovane di Scafati Raffaele Carotenuto che, oltre alle innumerevoli e prestigiose esperienze nel campo della moda, ed alcune anche al cinema, ad inizio mese è stato sul set di una nuova serie tv che andrà in onda su Sky prossimamente, nel ruolo di controfigura di Alessandro Borghi, lo stesso attore protagonista in “Sulla mia pelle” interpretando il personaggio di Stefano Cucchi, o in “Suburra” con il personaggio di Aureliano.



Un’esperienza che aggiunge un ulteriore tassello alla “gavetta” che Raffaele Carotenuto sta componendo già da diversi anni. Inizia la sua carriera come modello, ancora tuttora in grande ascesa, lavorando per grandi marchi internazionali, come Levi’s, Harmont & Blaine, Furstenberg, Liu Jo ecc. oltre a tante sfilate per marchi e sartorie che rappresentano il Made in Italy anche in Campania. Una carriera artistica che lo ha visto presente anche su diversi set cinematografici.



Fino ad arrivare, meno di due settimane fa, a Devils, la nuova serie tv che andrà in onda su Sky. Raffaele Carotenuto ha girato alcune scene facendo la controfigura di uno dei protagonisti, ovvero il grande attore Alessandro Borghi. I due, probabilmente durante una pausa dalle riprese, hanno anche registrato un breve video pubblicato sul web, nel quale l’attore romano scherza dicendo di essere lui la controfigura dell’altro. Gesto di umiltà da parte di un attore dalla fama internazionale.