A cura di Vincenzo Marasco

Il Centro Studi Storici "Nicolò d'Alagno" presenta al pubblico il libro "Santa Teresa d'Avila in Torre Annunziata. Cappella e ospedale dei Piccolomini d'Aragona", meraviglioso lavoro di ricerca storica di Luigi Ausiello, membro attivo del sodalizio.

Luigi Ausiello, con questo suo scritto, dopo anni di appassionate e metodiche indagini archivistiche, pone un punto fermo sulla storia di uno dei luoghi più importanti della città di Torre Annunziata: l'attuale Chiesa parrocchiale di Santa Teresa di Gesù e la grande piazza antistante.

Gino, così come l'ho sempre chiamato, raccoglie in questo bel volume una mole incredibile di informazioni storiche arricchite da un bel corredo iconografico e fotografico.

Insomma, egli aggiunge un ulteriore grande mattone a quel meraviglioso muro di conoscenza che contraddistingue la nostra cittadina, e noi gliene saremo per sempre grati.

La presentazione del libro è per sabato 6 aprile alle ore 18.30 presso la Chiesa di Santa Teresa di Gesù in Torre Annunziata.