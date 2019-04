A cura della Redazione

Sabato 13 aprile, alle ore 20.30, presso il cine-teatro Politeama di Torre Annunziata, con il Gran Galà di premiazione, si concluderà la terza edizione del “Premio Città di Torre Annunziata”, la kermesse teatrale organizzata dal Comune di Torre Annunziata, dal Teatro Pubblico Campano, dalla FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) di Napoli in collaborazione con Politeama Multisala.

Una giuria d'eccellenza presieduta dall’attore torrese Giovanni Caso e composta da Pino Brancaccio, Anna Vitiello, Simona Vassillo, Rosanna Russo, Giuseppe Chervino, Giovanni Ursino e Thomas Monaco assegnerà ben 15 riconoscimenti.

In questa terza edizione la manifestazione ha presentato una struttura organizzativa assolutamente diversa rispetto al passato. Gli spettacoli sono stati divisi in tre categorie: testi inediti, testi contemporanei e musical. Un cartellone, dunque, molto ricco con nove spettacoli tutti, indistintamente, di interessante livello artistico. Verranno premiati i migliori spettacoli delle tre categorie e tra questi verrà decretato il vincitore assoluto della kermesse 2019. Riconoscimenti anche ai migliori attori e attrici (protagonisti e non), caratterista, performer, cantante, corpo di ballo, coreografo, regia e scenografia.

La serata, condotta da Dario Matrone, direttore artistico del Premio, verrà animata dalla presenza di diversi artisti, tra cui Anna D’Agostino direttamente dalla fiction RAI “Un Posto al Sole”, la compagnia vincitrice della prima edizione “Ecleptica Musical” e il cast del Musical Epico “Amalfi 839AD” diretto dal maestro Ario Avecone.