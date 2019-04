A cura della Redazione

"Everland - attraverso lo specchio" è il libro che sarà presentato prossimamente, martedì 23 aprile alle ore 18,30, presso la Libreria Libertà di corso Vittorio Emanuele 417 a Torre Annunziata.

L'autore Luigi Nunziante, 29 anni, così parla del suo secondo lavoro: "Otto capitoli in cui succederanno cose brutte brutte brutte. e un epilogo che (spero) vi lascerà senza fiato. E sì, stavolta ci sarà un cliffhanger!".

Il cliffhanger, di cui parla l'autore, è un espediente narrativo usato in letteratura, in cui la narrazione si conclude con una interruzione brusca in corrispondenza di un colpo di scena o di un altro momento culminante caratterizzato da una forte suspense.