Vivere la propria vita guidati dall’amore e dalla gioia: questo il messaggio dell’evento “Pasqua è vita. Musica e parole per affrontare la vita con l’amore giusto”, organizzato dalla Pro Loco Oplonti “Marina del Sole” (presidente Ciro Maresca), dalla Reale Arciconfraternita del SS. Sacramento (retta da Lucia Correale) e dall’Arciconfraternita dei S.S. Agostino e Monica di Torre Annunziata (retta da Alfredo Cutrupi). Un’occasione per celebrare la Pasqua ripercorrendo alcuni episodi della vita di Cristo attraverso musiche e testi recitati per ricordare quanto sia bella e preziosa la vita.

L’incontro di riflessione si è tenuto sabato 13 aprile alle 19 nella cappella della Reale Arciconfraternita del SS. Sacramento, recentemente restaurata e restituita alla città nella sua nuova veste, in corso Vittorio Emanuele III, di fianco alla chiesa dello Spirito Santo.

Ad animare la serata, testi delle Sacre Scritture, citazioni cinematografiche, brani di musica classica e canzoni contemporanee.

Hanno preso parte all’evento musicisti, cantanti e interpreti locali, oltre che alcuni soci della Pro Loco e giovani del Servizio Civile, che hanno volontariamente messo a disposizione il proprio tempo per celebrare così la vita con l’amore giusto insieme alla comunità torrese.

Obiettivo dell’evento l’umiltà di porsi domande sul senso della vita, e non certo la presunzione di poter dare risposte assolute.

Hanno partecipato Filippo Telese e Marisa Verdezza, in quanto autori e registi; Ciro Maresca, Lena Verdezza, Maria Polimeno, Luigi Scognamiglio, per l’interpretazione recitativa; Pina Di Lorenzo, Vanna Astro, Luigi Balzano, Vera Vitiello, Alessandro Palermo, in veste di cantanti e interpreti; Domenico Trerè e Monica Montella, musicisti; Camilla Valente e Orlando Zimarra, nel ruolo di assistenti alla regia e tecnici del suono e video.

Un’iniziativa che conferma l’impegno sul territorio della Pro Loco che quotidianamente è impegnata nell’accoglienza in città di decine di turisti, e che recentemente ha intrapreso una vasta serie di attività nel sociale di concerto con le Arciconfraternite del SS. Sacramento e dei S.S. Agostino e Monica.

(comunicato Arciconfraternite - Pro Loco)