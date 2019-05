A cura della Redazione

Il suggestivo scenario del “Museo dell’Identità” ospiterà la presentazione di “Napulitaliano”, doppio volume scritto da Maria Esposito e Carla Raiola, due docenti torresi di materie letterarie che hanno insegnato per quarant’anni nelle scuole medie della nostra città. L’opera, edita da DELTA 3, è articolata in due volumi. Nel primo le autrici si sono cimentate in un’analisi comparata tra la grammatica napoletana e quella italiana. Nel secondo, sulla base di interviste e ricordi personali, vengono riportati proverbi, modi di dire napoletani, filastrocche, ninne nanne, formule e riti scaramantici. L’appuntamento è fissato per sabato 11 maggio 2019, alle ore 18.00, a Palazzo Criscuolo in Corso Vittorio Emanuele a Torre Annunziata. Relatori il dirigente scolastico Giovanni Ferrante e l’editore Silvio Sallicandro; interventi del sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione e degli assessori Martina Nastri e Aldo Ruggiero; letture di Roberta Di Domenico; musiche di Giovanni Saviello; moderano Francesco Alessandrella e Andrea Palmieri. Da non perdere.