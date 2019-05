A cura della Redazione

Venerdi 17 maggio si terrà la terza edizione del Festival Canoro Don Bosco, che quest'anno avrà come location il cortile interno dell'istituto salesiano di Torre Annunziata, in via Margherita di Savoia.

L'evento - organizzato dalla associazione Ex Allievi/Allieve Don Bosco presieduta da Luciano Donadio - rientra nella programmazione annuale e vedrà esibirsi quattordici giovani del comprensorio che attraverso il canto mirano a raggiungere anche obiettivi di vita.

La manifestazione è stata curata dal coordinamento seguito dal vice presidente del sodalizio, Giuseppe Pappalardo, ed i membri Raimondo Costabile, Vincenzo Cuomo, Gaetano Salvatore, Rosario Straiano, Angela Sannino, Enrico Castellano, Mattia Russo, Natalino Ruocco.

L'edizione di quest'anno sarà dedicata a Lello Abate, ex allievo illustre dell'istituto salesiano, scomparso alcuni mesi fa. A lui verrà intitolato il Premio omonimo.

L'ingresso alla manifestazione è gratuito ma sarà possibile contribuire con una offerta che l'Unione Ex Allievi/Allieve utilizzerà per scopi solidaristici.