A cura della Redazione

"Accademia" è il titolo del romanzo di Deo, pubblicato attraverso la piattaforma Kindle Direct Publishing di Amazon.

Il romanzo, disponibile sia in versione cartacea che in versione Kindle, è ambientato nel 1998: Dante e Gabriel si conoscono durante una lezione all'Accademia di Belle Arti. Dante è un emarginato, introspettivo, un solitario. Gabriel è istintivo, vive alla giornata. Tra i due nasce subito un'intesa che li porterà a vivere un amore intenso, messo a dura prova nel corso degli anni. Per Dante è soltanto l'inizio di una storia che lo condurrà alla scoperta del vero senso della vita. Durante il suo cammino incontrerà nuovi amici, capirà di poter contare su qualcun altro oltre che su sé stesso. Dopo venti anni, gli eventi li condurranno ad incrociarsi nuovamente. E sarà tempo di decidere se andare avanti o restare imprigionato alle catene del passato.

Tutto è raccontato attraverso la voce di Dante e di tanto in tanto prenderanno parola anche gli altri personaggi; diversi punti di vista si incroceranno e daranno vita ad un racconto fatto di speranza, amicizia, amore e crescita. Il libro è impreziosito da illustrazioni realizzate dall’autore stesso.

Diego Arsenio, nato il 13 dicembre del 1988 a Pompei.. Laureato in Scenografia e specializzato in Graphic Design presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Ama il cinema, la serialità americana, e scrive durante il tempo libero. L’arte e la fotografia accompagnano la sua vita da sempre. Accademia è il suo primo romanzo pubblicato attraverso la piattaforma Kindle Direct Publishing di Amazon. Il suo pseudonimo è Deo sin da bambino.