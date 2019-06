A cura della Redazione

Valeria Parrella, narratrice talentuosa, finalista Premio Strega nel 2005, presenta il suo ultimo romanzo “Almarina” a Torre Annunziata. L’evento si terrà venerdì 21 giugno presso la libreria e bio bar LiberTà, in Corso Vittorio Emanuale III, alle re 19.00.

Con l’autrice dialogheranno Serena Francesca Bianco e Marina Bisogno, letture di Ciro Ciretta Cascina.

Il romanzo, pubblicato da Einaudi, racconta la storia di Elisabetta, un'insegnante di matematica nel carcere minorile di Nisida. Qui, in un luogo di sospensioni, dove il dentro e il fuori diventano confini netti, arriva Almarina, una detenuta romena di sedici anni, con alle spalle violenze inaudite da parte della famiglia. Il destino di questa ragazzina sveglia e sola, che si interessa a Gramsci e si addormenta in classe, diventa il cruccio di Elisabetta. Tra le sbarre, le perquisizioni, gli addii improvvisi e il pensiero fisso di offrire un’alternativa a chi non è stato mai veramente bambino, nasce una forma di amore, un desiderio di accudimento, la speranza di potersi affidare. Un’interazione profonda, una sinergia fatta di sguardi, riflessioni condivise, parole dette o taciute.

L’evento è ad ingresso gratuito, e per l'occasione si terrà nel giardino adiacente la libreria dell'associazione Cambia-eventi della dottoressa Giuliana Langella.