A cura della Redazione

Per davvero! Per un attimo. Per un istante! Adulti e bambini, hanno vissuto la magia del Villaggio della Felicità. E' accaduto a Boscotrecase. Sì, proprio lì, in quel "paese" ai piedi del Vesuvio si è accesa la fiamma della fantasia e dell'allegria. All'ingresso del Villaggio c'era una postazione speciale di Pronto Intervento "Ti curo con un sorriso". I clowndottori dell'Associazione NasiRossiClowntherapy, con la loro Ambulanza Felice, attendevano i bambini dai 5 ai 99 anni per accompagnarli, poi, nel Villaggio della Felicita', dove colori e suoni hanno travolto ed incantato gli occhi e il cuore di tutti. A "il Sabato del Villaggio Felice" la felicità era di casa (o di piazza). La si toccava e la si gustava in ogni dove e in ogni angolo. Un mondo felice costruito con piccole dosi di ottimismo ed energie positive che hanno dato vita a laboratori di ogni genere (di mani in pasta, di creazioni di gioielli, di letture e di giochi, di yoga della risata, di addestramento con cuccioli e tanto altro). Tutti i sensi ha conquistato la felicità. E anche il "gusto" ha ritrovato il suo "senso felice". Molti si sono deliziati assaporando thè con pasticcini e il cuzzutiello della Felicità. A suon di musica e di tammorra, tra canti, frizzi e lazzi, tutto il Villaggio poi ha ballato e cantato fino a tarda sera! Le luci poi, ad un certo punto, si sono spente. Ma non l'entusiasmo e il desiderio del contagio felice. Due bambine, tenendosi per mano, avvicinano un clowndottore hanno chiesto: "Ma domani porterete di nuovo, qui, il villaggio della Felicità?”. Gli occhi del clown si velano di luce e colori. Mentre risplendono, negli occhi profondi delle bambine, quelle due parole di speranza: Domani... Felicità!

Il Festival della Felicità ha fatto vivere altri due momenti davvero interessanti: il mini-corso "Se vuoi essere Felice, comincia!" e "Ridenti e Contenti", lezioni di Yoga della Risata. La felicità è un fenomeno multidimensionale e presenta numerose sfaccettature. Inoltre, tanti sono i fattori che concorrono a determinarla. In "Se vuoi essere felice comincia" sono stati analizzati tutti e forniti numerosi consigli e suggerimenti per costruire la propria felicità. Durante la conferenza, poi, sono state scardinate credenze e convinzioni errate riguardo alla felicità. In "Ridenti e contenti", invece, è stato effettuato un vero e proprio allenamento pratico alla felicità, realizzato ricorrendo al gioco e alla gioia, alla danza, alle esclamazioni positive, alle risate, alla meditazione e al rilassamento. Perché la felicità è un bene prezioso, una risorsa fondamentale per il benessere e la salute fisica, mentale, emotiva e relazionale ed è importante che ognuno sappia come fare per auto-produrla. Entrambe le attività sono state curate e condotte dalla dott.ssa Giusi Di Napoli.