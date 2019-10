A cura della Redazione

"Quattro Associazioni (Centro Studi Storici "Nicolò d'Alagno" - Torre Annunziata, Archeoclub di Torre Annunziata, Gruppo Storico Oplontino, Rete Vesuviana di Ospitalità Diffusa Arev-od Ospitalità Diffusa) del vesuviano, in sinergia, hanno organizzato una visita al Museo "Matt" di Terzigno, di recente inaugurazione per fruire dei Tesori in mostra ma anche per promuoverli e contribuire alla valorizzazione.

Si moltiplica, dunque, l'offerta di fruizione museale, archeologica, di siti d'interesse storico, culturale e paesaggistico nel vesuviano. Si avverte, ora, forte l'esigenza di creare una stabile ed efficiente integrazione tra loro.

"Come Cittadini, come Associazioni indichiamo la strada - afferma l'avvocato Aldo Avvisati di Arev-od Ospitalità Diffusa -, in attesa che le Istituzioni facciano la loro parte".