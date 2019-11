A cura di Anna Casale

La lettera di compiacimento e supporto del Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, indirizzata agli studenti “immersi” nella battaglia contro l’inquinamento, apre l’incontro “Le Istituzioni per il Sarno”.

“Care ragazze, cari ragazzi, sono rammaricato di non essere con voi, di partecipare alla vostra iniziativa. […] tutti voi sapete bene che ho posto il risanamento del fiume Sarno tra le priorità del mio mandato da ministro dell’Ambiente. Una questione che porto nel cuore, come ho nel cuore questo territorio. […] Abbiamo deciso di mettere in campo un masterplan, un progetto unico dove tutti i soggetti preposti lavorano al meglio. In questo percorso di rinascita ambientale voi giovani avete un ruolo fondamentale – continua la missiva -. E’ con la cultura e il rispetto dell’ambiente che finalmente riusciremo ad invertire questa tendenza. […] Portiamo avanti assieme questa battaglia contro una cultura sbagliata, dove ciò che non ci serve viene abbandonato. E’ una battaglia giusta, per la quale mi troverete sempre al vostro fianco".

Dopo gli applausi di ringraziamento, il dirigente scolastico del Liceo “Pitagora-Croce”, Benito Capossela, ha invitato il sociologo Derrick De Kerchkove ed i rappresentanti istituzionali presenti, a dare il via al dibattito per il recupero ed il disinquinamento del Sarno, il corso d’acqua più inquinato d’Europa.

Sono intervenuti i sindaci di Torre Annunziata e Pompei, Vincenzo Ascione e Pietro Amitrano, Alessandro Pennasilico, Procuratore Capo del Tribunale di Torre Annunziata, Domenico Pianese, ordinario di Costruzioni Idrauliche dell’Università Federico II di Napoli, Francesco Rodriquez, direttore generale Gori Campania, i rappresentanti delle associazioni: WWF, Let’s do it, Greenpeace, Libera e ZeroWaste.

Rossano Ercolini, presidente ZeroWaste- Italia e Europe, vincitore del premio Goldman (Premio Nobel per l’Ambiente), ha smosso gli animi dei presenti col suo “passionale” intervento: “Quella dell’inquinamento, del plastic free, dei rifiuti zero, è una battaglia di tutti, aldilà del partito politico d’appartenenza. Oggi siamo tutti troppo impegnati a litigare invece di prenderci per mano e lavorare insieme. Ci guadagniamo tutti a salvare il Sarno. E’ la nostra ultima chance, ci stiamo giocando il destino di una parte della Regione Campania".

A chiudere la mattinata ricca di interventi è stata l’onorevole Renata Polverini, deputata della commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo rifiuti: “Grazie a voi ragazzi, quello dell’ambiente sta diventando un tema alla portata di tutti. State portando avanti una battaglia nobile e coraggiosa. Vi invito, in quanto esperti, con i docenti, al Parlamento, a discutere del tema dell’ambiente nella Commissione Ecomafia".

In definitiva un appello lo rivolgiamo a tutti i giovani, usando le parole di San Giovanni Paolo II : “In virtù della vostra iniziativa, della vostra intelligenza, voi siete le sentinelle del mattino.”