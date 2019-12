A cura della Redazione

Ancora una prova per la Compagnia amatoriale “Attori per Caso“, guidata dal bravissimo Felice Pinto, con la messa in scena al Teatro Politeama sabato 23 e domenica 24 novembre di una delle commedie più belle e divertenti, ma forse anche la più difficile da interpretare: 'O Scarfalietto di Eduardo Scarpetta.

Questa commedia, scritta nel 1881, resiste al tempo per la sua modernità e per la sua travolgente comicità e affronta il problema ancora attuale di coppie che vivono insieme per interesse e non per amore e spesso si separano.

La trama, abbastanza semplice, ruota intorno a una coppia, don Felice Sciosciammocca, interpretato da Felice Pinto, e Amalia, interpretata da Anna Scognamiglio, che in una Napoli non più capitale rappresenta il nuovo ceto sociale mediocre e ignorante degli arricchiti che dà valore solo al danaro. La coppia litiga continuamente per qualsiasi banalità e arriva addirittura al punto di volersi separare a causa di un pretesto insignificante, come la rottura di una bottiglia piena di acqua bollente (lo scarfalietto) che serviva a tenere il letto ben caldo e che ha ustionato entrambi. Alla fine però si riappacificano perché scoprono in tribunale che a provocare i litigi è stato Michele, il cameriere, interpretato da Antonio Avitabile, che vuole vendicarsi del suo padrone perché ha cominciato a trattarlo male dopo il matrimonio.

I due attori protagonisti, Felice Pinto e Anna Scognamiglio, hanno dato prova di grande bravura e professionalità, mettendo in evidenza in modo divertente e disinvolto i difetti dei loro personaggi, e con la loro recitazione hanno coinvolto i numerosi spettatori presenti che spesso sono scoppiati in rumorose e irrefrenabili risate. Anche gli altri attori, con la loro bravura, hanno contribuito alla realizzazione di questo spettacolo unico e divertente, a cominciare dagli avvocati dei due coniugi, Anselmo, interpretato da Gennaro Oliva, dall'irresistibile balbuzie che lo porta a storpiare comicamente le parole, in particolare nell'arringa in tribunale che è un vero fuoco d'artificio di comicità, ad Antonio, interpretato da Ugo D'Aquino, innamorato senza speranza di una ballerina Emma Carcioff, interpretata brillantemente da Martina Lettieri.

In questa galleria della comicità si devono aggiungere Gaetano Papocchia, interpretato con vera maestria da Antonio Stile, amante della ballerina, coinvolto come testimone da entrambi i coniugi e Dorotea, sua moglie, interpretata da Lucia Fabbrocino, un altro personaggio che rappresenta l'ascesa sociale di un ceto incolto attraverso una comicissima storpiatura del linguaggio.

Bisogna infine citare l'esilarante giudice del tribunale, Raffaele, interpretato da Salvatore Cangiano, e poi Michela Iorio, Simone Massa, Concetta Bifulco, Michele Sparavigna e Glauco Simonetti, interpreti di cameriere, garzoni e altri personaggi, tutti altrettanto bravi e meritevoli.

Per concludere un bravo a Emma Minervino per la regia e per la scelta dei costumi e delle scene. Va infine evidenziata la bravura dei piccoli Marco Lavorante e Flavia Oliva, che con la loro recitazione disinvolta hanno dimostrato che se si ama il teatro si può recitare a qualsiasi età. Infatti, come ha sottolineato Felice Pinto alla fine dello spettacolo, questi bambini, durante le prove, invece di giocare con il telefonino, seguivano con interesse il lavoro della Compagnia e ripetevano continuamente la loro parte. Bella la chiusura finale di Felice Pinto che ha affermato che il teatro bisogna farlo solo per passione, non per interesse, né per vanità. “Recitare - ha detto - è bellissimo, perché interpreti personaggi diversi e vivi esperienze inimmaginabili in luoghi magici in cambio solo di un applauso“.

Tutto questo però è possibile solo se ci si trova in una Compagnia dove si sta bene, in un gruppo ben affiatato che si sostiene a vicenda come quello degli Attori per Caso, che pur non essendo attori di professione, affrontano fatiche di studio e di prove solo per amore del teatro.