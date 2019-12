A cura della Redazione

Un autentico spettacolo multisensoriale quello che il Liceo “Giorgio de Chirico” di Torre Annunziata offre nella mattinata di giovedì 19 dicembre.

Grazie all’impegno e alla generosità di Beniamino Cuomo, raffinato musicofilo e versatile uomo di cultura, si esibiranno, nell’aula magna dell’Istituto, due musicisti del Teatro San Carlo di Napoli, il tenore Armando Valentino e il pianista Vincenzo Caruso che eseguiranno brani dell’epoca della “Grande Guerra”.

Il nucleo dell’evento è il libro, ”Ricordi di prigionia a Mauthausen 1915-18” del pittore di Portici Beniamino Ascione, deportato nel campo di prigionia, allora “austriaco”, che diverrà tristemente famoso nel periodo nazista. Si susseguiranno proiezioni di foto dei dipinti realizzati a Mauthausen, ma anche della vita del campo. Brani del libro saranno letti da Biagio Soffitto, con la naturale intensità di un docente che per decenni ha letto versi e prosa ai suoi alunni, “pubblico” ben più esigente e “difficile” di quello teatrale, e sempre appassionandoli.

In sintesi, la mattinata intende celebrare l’insopprimibile eternità e luminosità della Vita, rappresentata nei suoi elementi apparentemente più superflui se non del tutto inutili: la letteratura e la memoria, la bellezza e l’arte, la musica e il sogno. Fiori che sbocciano anche in un campo di concentramento, nella tragedia disumana della guerra, a riaffermare – e Dio sa quanto ce ne sia bisogno adesso – che “sulla bilancia è la vita che pesa, pesa molto di più”.