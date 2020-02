A cura della Redazione

Conferenza stampa di presentazione della rassegna teatrale-musicale organizzata dagli ex allievi don Bosco di Torre Annunziata.

Ieri pomeriggio, presso l'aula consiliare "G. Siani" di via Provinciale Schiti, alla presenza del sindaco Vincenzo Ascione, della consigliere comunale delegata alle Pari Opportunità Germaine Popolo, del presidente degli ex allievi don Bosco Luciano Donadio e del direttore artistico Pasquale Quartuccio, si è svolta la conferenza stampa per la presentazione della rassegna teatrale "L'arte degli incontri", con il patrocinio dell'Associazione di Avvocati 3.0 del Foro di Torre Annunziata.

"La novità di questa rassegna - ha affermato il presidente Donadio - è che una parte degli incassi degli spettacoli sarà destinato all'apertura di uno sportello contro l’usura, una piaga sociale che coinvolge molte famiglie del territorio. Il primo appuntamento è per il 19 marzo con la Compagnia Medina in "Magia nera"; il 26 marzo si proseguirà con Gianfranco Iervolino in concerto e con la partecipazione straordinaria di Lino D'Angiò; il 2 aprile la Compagnia Oplontis si esibirà in "Filumena Marturano"; e per finire, il 16 aprile, grande concerto del cantante-tenore Francesco Malapena. Vi aspettiamo numerosi al cine-teatro Politeama di Torre Annunziata per farvi trascorrere qualche ora in totale relax".

"Vorre sottolineare l'importanza non solo sotto l'aspetto culturale di questa rassegna - ha evidenziato la consigliera Popolo - ma anche le finalità sociali a cui la stessa mira. Il fenomeno dell'usura e del racket coinvolge non solo le vittime, ma anche i loro figli. Ed è anche a loro che deve andare la nostra solidarietà".

"Torre Annunziata - ha detto il sindaco Ascione - si conferma sempre più città della cultura. Quest’anno è in corso presso il cine-teatro Politeama la rassegna di otto rappresentazioni teatrali con compagnie professioniste (posti esauriti con i soli abbonati, ndr); a breve inizierà la quarte edizione della rassegna del premio “Città di Torre Annunziata”, riservate alle compagnie amatoriali. L’anno scorso abbiamo ospitato, insieme ai comune di Pompei ed Ercolano il “Gran premio del teatro amatoriale 2019”, con 15 spettacoli di compagnie provenienti da tutta Italia. Quest’anno il calendario degli eventi si arricchirà di ulteriori quattro spettacoli, quelli della rassegna teatrale-musicale “L’Arte degli incontri”. Ciò per me è motivo di grande orgoglio e soddisfazione: primo perché sono presidente regionale FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori), secondo in quanto ho la tessera degli ex allievi don Bosco. Il mio ringraziamento va al presidente Luciano Donadio che ha riportato in città una rassegna di prestigio che per molti anni è stata ospite del teatro Mattiello di Pompei”.

Per informazioni e prenotazioni abbonamenti/biglietti telefonare ai numeri: 340.0603735 – 338.8401637