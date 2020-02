A cura della Redazione

Secondo appuntamento con i direttori dei musei campani, nell’ambito del ciclo di incontri denominato, riscattando un inelegante modo di dire, “Davanti Museo …accanto liceo!”.

A dialogare con gli alunni del liceo “Giorgio de Chirico” di Torre Annunziata sarà la volta di Paolo Mascilli Migliorini, architetto e direttore coordinatore presso la Soprintendenza BAPSAE di Napoli, dove dirige l’Ufficio Catalogo e presiede agli interventi di restauro architettonico e di funzionalizzazione del Palazzo Reale, di cui è direttore da alcuni anni.

Proporrà il suo punto di vista sulle nuove funzionalità dei musei nel rinnovato sistema culturale, che individua proprio nel museo un potenziale luogo di lavoro, aperto a professioni specifiche, le stesse oggetto della promozione dell’ICOM (International Council of Museum), la principale organizzazione internazionale che rappresenta i Musei e i suoi professionisti.

In particolare, da architetto, Mascilli Migliorini, affronterà anche il tema delle biblioteche-monumento, visto che il Palazzo Reale ospita la più grande biblioteca del Mezzogiorno e tra le più importanti nel panorama nazionale ed europeo.

Un’ulteriore occasione per rimuovere risibili luoghi comuni e confermare e promuovere la sicurezza che non solo i “carmina dant panem”, ma l’arte – in tutte le sue declinazioni, a partire dalla poesia – e tutto ciò che l’arte coinvolge e muove, garantisce un pasto ben più che completo, visto che alimenta anche l’anima e fa della coscienza di ognuno una sentinella della bellezza. E attraverso essa della vita stessa, nella sua contraddittoria ma affascinante complessità.

Mercoedì 12 febbraio alle ore 10,00, presso l'Aula magna/Auditorium del Liceo dell'Arte e della Comunicazione "Giorgio de Chirico, introdurrà Felice Izzo, preside del liceo; parteciperà Olimpia De Simone, docente di Storia dell'Arte, e concluderà Paolo Mascilli Migliorini. Si potrà anche assistere lla mostra fotografica subacquea "Alma Maris".