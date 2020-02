A cura della Redazione

Celebrazioni in occasione del centenario della nascita di Michele Prisco.

Nell’ottica della conservazione delle tradizioni e della storia del territorio, l’assessorato alla Cultura e agli Eventi ha programmato un calendario di iniziative per celebrare lo scrittore, nato a Torre Annunziata nel gennaio del 1920.

Michele Prisco è stata una figura di elevatissimo spessore culturale ed umano, autore di opere di successo e vincitore di innumerevoli premi nel corso della sua prestigiosa carriera. Il suo primo grande successo risale al 1949 con la pubblicazione de “La Provincia Addormentata”, libro con il quale ricevette la medaglia d’oro per gli esordienti al “Premio Strega”.

«Michele Prisco è stato uno scrittore molto prolifico ed apprezzato sia dal pubblico che dalla critica – afferma l’assessore Roberta Ramondo -, che ne amò da subito lo stile ricco e pastoso. Neanche il cinema ha disdegnato un così talentuoso scrittore dando vita ad “Una spirale di nebbia”, fortunata trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo. Amante dell’amenità dei luoghi in cui era nato e cresciuto, offre nei suoi racconti esempi di umanità, piuttosto che una “riduzione geografica” come si legge nell’introduzione de “La Provincia Addormentata”. In questa opera anticipa i motivi del suo itinerario narrativo: lo scandaglio psicologico; l’indolenza esistenziale; la violenza compressa; l’ambiguità dei sentimento; la natura prorompente; il recupero memoriale e la decadenza morale della borghesia vesuviana. Prisco – conclude Ramondo - è l’autore del realismo mai abiurato e legato alla salvaguardia del personaggio e del mistero umano».

Per celebrare il centenario della nascita dello scrittore oplontino, giovedì 20 febbraio, alle ore 10,30, verrà presentato presso il Museo dell’Identità il libro “Michele Prisco tra letteratura e cinema”. A maggio sarà inaugurata, alla presenza delle figlie Annella e Caterina, una mostra fotografica dei momenti salienti della sua vita, e verrà indetto un bando per le scuole secondarie del territorio, che si cimenteranno nell’elaborazione di testi poetici, letterari, teatrali, articoli di giornale, saggi e produzioni artistiche di natura grafico-pittorica . Ad ottobre, nell’ambito delle iniziative per la festa del 22 Ottobre, si svolgerà un convegno durante il quale verranno premiati i migliori elaborati.