Al cine-teatro Politeama di Torre Annunziata il 13 febbraio scorso è andato in scena lo spettacolo di Sal da Vinci “La Fabbrica Dei Sogni”, con la partecipazione della bravissima Fatima Trotta. E’ la terza rappresentazione della rassegna teatrale 2019/2020 organizzata dal comune di Torre Annunziata con la collaborazione del Teatro Pubblico Campano.

La Fabbrica Dei Sogni è uno spettacolo inebriante e coinvolgente, realizzato sullo stile dei grandi musical americani, molto apprezzato dal numerosissimo pubblico presente in sala.

Sal Da Vinci, che è l’autore, il protagonista e il regista dello spettacolo, assieme a Ciro Villano, racconta la storia di un cantautore oramai dimenticato dal mondo, che vive in un manicomio abbandonato e decadente, in procinto di essere demolito.

Lui non vuole lasciarlo perché è il luogo dove è cresciuto e dove ha iniziato a scrivere le canzoni che immaginava poi di cantare in un teatro vero. Lì incontra un agente di polizia municipale che deve sgombrare il palazzo ma che invece si lascia coinvolgere dall’artista ‘pazzo’ e sognatore nel folle progetto di trasformare quelle vecchie mura del ex manicomio in un teatro che ospiti un vero spettacolo, portato in scena proprio dagli ‘ospiti’ di quel vecchio ospedale psichiatrico.

Un musical molto accattivante che vede la partecipazione di bravi cantanti, attori e attrici, quali Francesco Da Vinci (figlio di Sal), Ciro Villano, Ettore Massa, Daniela Cenciotti, Enzo Fischetti, Federica Celio. In più un gruppo di bravi ballerini e di giovani attori che hanno reso lo spettacolo godibile dal primo all’ultimo minuto. Tra questi il torrese Luca Grassano, della scuola di recitazione del teatro Cilea di Napoli, che prossimo 21 febbraio si esibirà al teatro Politeama con la Compagnia Satyricon in "American Buffalo", spettacolo vincitore del “Premio Città di Torre Annunziata” l’anno scorso.

Una menzione particolare va a Sal Da Vinci, vero professionista ed eccellente cantante che ha deliziato gli spettatori con la sua straordinaria voce, strappando applausi a scena aperta con la canzone di Bocelli “Il mare calmo della sera”.

Una vera sorpresa Fatima Trotta, che interpreta la psichiatra del manicomio innamorata del cantautore. Parlantina sciolta, voce soave, spigliata ed espressiva. Insomma una vera e propria soubrette. Una curiosità: Fatima è convolata a nozze nel 2016 con il comico televisivo Luigi De Falco, figlio di Lello, ex vicesindaco di Boscoreale.