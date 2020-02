A cura della Redazione

Continua la rassegnma "Risvegli teatrali" alla Libreria Libertà di Torre Annunziat.

In attesa di conoscere la nuova data per la presentazione del libro di De Giovanni, venerdì 28 febbraio alle ore 18,30 è il turno di un altro straordinario scrittore napoletamno, già ospite della libreria: Lorenzo Marone, che torna con "Inventario di un cuore in allarme"