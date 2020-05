A cura della Redazione

«In merito alla Rassegna teatrale 2019-2020, organizzata dal comune di Torre Annunziata in collaborazione con il Teatro Pubblico Campano – spiega l’assessore alla Cultura e agli Eventi, Roberta Ramondo –, è doveroso fare alcune precisazioni. Allo stato attuale, in seguito al Dpcm dello scorso 4 marzo e in attesa di ulteriori indicazioni da parte del Governo, tutti gli eventi e spettacoli di qualsiasi natura sono stati rinviati a data da destinarsi.

Solo nel caso in cui si arrivasse a decidere di far slittare le rappresentazioni teatrali dopo il 31 dicembre 2020, verrà preso in considerazione il rimborso per gli abbonati. Il calendario degli spettacoli – conclude Ramondo – è in attesa di trovare una nuova collocazione, con l’auspicio che si possa tornare a teatro in tempi relativamente brevi».

Gli spettacoli rinviati sono "La rottamazione di un italiano perbene" con Carlo Buccirosso, in programmazione lo scorso 16 marzo; "La scommessa" con Lucio Pierri, Ida Rendano e Claudia Mecurio (28 marzo); ed infine "Andy e Norman" con Gigi & Ross lo scorso 17 aprile.