A cura di Anna Casale

Il secondo appuntamento de “Le Muse dEstate al Parnaso” è stato interamente dedicato ai bambini.

Roberta di Domenico con la sua attività ludico-creativa dal titolo “Sartacarta e la storia senza parole” ha coinvolto i più piccoli in un percorso creativo di costruzione e riciclo di materiale cartaceo per dar vita, seguendo i loro spunti fantasiosi, ad animali di carta da indossare come “ditali” e raccontare storie fantasiose. Un pomeriggio all’insegna della creatività per bambini e genitori, occasione per un ritorno alla “libertà” creativa tra pari.

All’interno del Parnaso è presente la mostra “Ritratti da Quarantena” di Saverio Galdo, scultore,illustratore, pittore e graphicdesigner. Ritratti creati durante il lungo periodo di lockdown , nati dalla sua esigenza di dipingere, disegnare.

Ritratti, che lui stesso definisce “prêt-à-porter d’arredo”, di personaggi che sono visti come grandi esempi del mondo filosofico e letterario, dimenticati o addirittura sconosciuti dal mondo dei più giovani, tra questi troviamo: Leopardi, Kafka, Virginia Woolf e Baudelaire.

Opere presentate in modo semplice ed anche un po’ frivolo. I ritratti presenti a Villa del Parnaso saranno donati dall’artista alla Libreria Libertà, dove sarà possibile, per chi non avrà la possibilità di farlo nei prossimi giorni, ammirarli in un’esposizione permanente.

Questo ed i prossimi appuntamenti al Parnaso ci daranno la possibilità, perentoriamente nel rispetto delle norme vigenti, di rimettere le “ali” alla fantasia in maniera pratica e manuale: con letture, spettacoli ed ancora laboratori, allontanandoci per un po’ dal mondo virtuale della tecnologia.

Il programma di Venerdì 24 luglio

Emozioni…amoci con Rodari

Dalle ore 19 alle ore 19,45 – Attività ludico – ricreativa di e con Serena Bianco e Serena Amura attraverso i racconti e gli scritti di Gianni Rodari (2 repliche da 30 minuti – max 15 bambini per gruppo - età consigliata: dai 6 anni in su

Libertà da quarantena – uno spazio artistico dedicata a chi ha allietato i giorni di lockdown

ore 20,30 – contributo musicale di Renato Monaco

ore 21,15 – Lea in concerto