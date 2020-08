A cura di Anna Casale

Lacrime di un pubblico divertito non si sono risparmiate, ieri nei prati del Parnaso, Torre Annunziata, alla messa in scena di “Orsù: Čechov, Amore e Vodka”, riadattamento de “L’Orso” di Čechov. Una produzione “Balagancik Teatro”, drammaturgia e regia a cura di Libero de Martino, con Donatella Faraone Mennella e Nello Provenzano.

“Orsù” una sfida continua, dai toni brillanti ed esilaranti, tra due personaggi: la vedova inconsolabile Popova, interpretata dalla Faraone Mennella e Smirnoff, ricco benestante interpretato da Provenzano.

Due personaggi che a suon di vodka e banane, usate come armi per un buffo duello, si sfidano e si incontrano di continuo, senza mai farlo sullo stesso piano visivo diretto ma sfalsato, senza vincitori né vinti, davanti ad un pubblico coinvolto, in “spasmi” divertiti, dagli attori e dalla storia stessa.

Colpi di scena, risvolti imprevedibili, la satira amara e garbata delle trame di Čechov, la piccola borghesia dai modi gretti e rozzi, si sono mescolati e nella dilatazione farsesca si sono contaminati fino a confluire, in maniera naturale, nella clownerie. Manipolazione del testo, quella ad opera di de Martino, resa possibile dal terreno fertile che aveva davanti: la contaminazione, all’inizio del’900, delle avanguardie teatrali russe con le boutade, i frizzi e lazzi della commedia dell’arte italiana.

Gli scherzi di Čechov, ancor oggi attualissimi, rompono gli schemi del conformismo e la compagnia “Balagancik Teatro” ne ha reso pienamente l’idea e l’ha realizzata, regalando, inoltre, grosse e sazianti risate di cui ognuno di noi, forse, non gode più da tempo.

