Lui è di Torre Annunziata, fa il musicista e cantante. Il suo brano “Your Eyes” fu scelto dalla Birra Moretti per il nuovo spot del prodotto “Le Regionali” (https://www.youtube.com/watch?v=Ol2UF-9qtkI).

Stiamo parlando di Vincenzo Di Sarno, conosciuto nel panorama musicale come Rescue. Vincenzo è il figlio di Raffaele, indimenticato dirigente politico della Sinistra a Torre Annunziata (PCI-PDS-DS-Pd), scomparso prematuramente nell'agosto 2012 a soli 53 anni.

Nel nuovo EP “Invisibile”, primo progetto in italiano di Rescue, c'è il brano “Solo Tu”. “Il regista Andrea Bucovaz - come scrive “la Repubblica” - è partito da una suggestione dello stesso Rescue e ha poeticamente cucito assieme le suggestive immagini girate da Hiroshi Nagano, Andrea Bucovaz, Ylenia Cancelli, Giovanni De Chiara, Giuseppe Catalanotto, Elliott Ryde, Lucy Hardy, Pond5, Lifeofvids, DVISIONZERO. Il risultato è un videoclip dalle atmosfere quasi oniriche, capace di raccontare parlando visivamente attraverso sensazioni e stati d’animo”.

Rescue è particolarmente soddisfatto di questo nuovo lavoro: “Quando ho scritto questa canzone – dichiara a “la Repubblica” -, ho subito pensato potesse essere speciale, forse per il fatto di essere particolarmente spudorata. Credo che ognuno di noi tenda a lasciare un segno di sé stesso in questa vita. A essere ricordato per qualcosa. È però così maledettamente complicato. Sembra quasi ci sia sempre un livello da affrontare, da superare. Una paura da sconfiggere. Una folla che ci guarda come fossimo ombre. Giorni che non sembra possano essere stati scritti per noi. E il riconoscersi in mezzo a tutto questo, senza mai perdersi di vista, è la parte più difficile”.

