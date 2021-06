A cura della Redazione

Si è conclusa giovedì 10 giugno, con la comunicazione della assegnazione dei premi, la prima edizione del concorso fotografico "Da Torre out a Torre in" bandito dalla associazione Cives inter pares di Torre Annunziata. Le otto immagini finaliste selezionate dalla giuria di qualità sono state tutte premiate.

Le foto hanno descritto la loro idea di riqualificazione o ripristino di un luogo di Torre Annunziata.

"La associazione - si legge in una nota - consegna simbolicamente le idee progettuali alle amministrazioni comunali presenti e future, nella speranza, condivisa con i tanti cittadini, che le stesse possano essere realizzate. Gli associati si impegnano a realizzare uno degli otto progetti finalisti".

Per il primo classificato c’è stato un ex aequo tra Carmela Orlanducci e Ciro Miele che hanno partecipato con le foto dal titolo “Rivalutiamo il porto” e “ Se mi vuoi bene rendimi più bella. Firmato: Torre Annunziata”. Ai primi classificati andrà in premio uno smartphone offerto dalla GloboPhone, società di distribuzione e vendita smartphone e computer.

Al secondo posto si è classificato Antonio Gargiulo con la foto “Una grata vista mare”, per lui una pizza/cena per 4 persone presso il ristorante pizzeria Casa Caponi.

Al terzo posto la foto di Antonietta Uliano “Fianco d’a-mare”. La terza classificata potrà usufruire di un buono del valore commerciale di 50 euro presso il negozio Audha di Roberta Miele.

I membri del sodalizio, d'accordo con la giuria di qualità, hanno deciso di premiare tutte le foto finaliste, regalando la tessera di iscrizione alla associazione valevole per un anno ai seguenti partecipanti: Gaetano Magro (“Quadrilatero delle Carceri”), Antonietta Uliano (“Fianco d’a-mare”), Elena Ricciardi (“Il luogo dei pensieri”), Giovanni Cirillo (“Volare sulle onde”).