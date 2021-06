A cura della Redazione

L'associazione Harambee, con la gentile collaborazione e disponibilità di associazioni, artisti, volontari ed imprenditori del nostro territorio, ha scelto di celebrare la GENTILEZZA in una settimana colma di azioni che possano nutrire questo nostro sentire, così spesso trascurato per disattenzione, incuria, troppa velocità ed egocentrismo.

L’agire gentile richiede consapevolezza ed attenzione, per tornare a notare e apprezzare le piccole cose che contribuiscono a dar senso alla nostra vita. Attenzione a sé, all'altro, alla natura, alla nostra comunità.

Programma della Settimana della Gentilezza (21\28 giugno) presso "Il Giardino della Legalità" in Villa Parnaso, a Torre Annunziata:

Lunedì 21 giugno alle ore 18.00 - Taglio del Nastro per aprire "La settimana della gentilezza" sulle Note Gentili della cantante Lisa Iovane (madrina dell'intero evento) - "La Gentilezza in Volo" laboratorio creativo per bambini - "Dipingiamo di viola le panchine della Gentilezza" accompagnati dai Clown dell'ass. Nasi Rossi - "La magia gentile delle Bolle di Sapone" spettacolo con Nanà e i clown - "Il sapore della Gentilezza". Il Maestro del Pane Rodolfo Molettieri ci racconterà ed offrirà un pane speciale con ingredienti "gentili"

Martedì 22 giugno, ore 18.00 -"Giochi antichi in villa" con Giovanni Acanfora dell'ass. KS "Indovina, indovinello" con i clown dei Nasi Rossi "Mimi-amo, giochi-amo" con l'ass. Harambee -La pianista Anna Malesci ci accompagnerà con la sua "Musica Gentile"

Mercoledì 23 giugno, ore 19.00 -"Fiori-amo danzando" laboratorio di tammorra e danze tradizionali per tutti con Raffaella Tirelli (esperta delle tradizioni musicali e di danze della nostra terra)

Giovedì 24 giugno, ore 18.00- Laboratori per Bambini - a cura dell'ass. Gaby Adviser - Emanuela: "Se leggo, volo" - Roberta: "Mi scappa da leggere" - Federica: "I libri di Lara" - Rossella: "Libri emozionanti Esposizione di libri ed estrazione finale a premi!

Sabato 26 giugno, ore 19.00 - "Come in una favola" spettacolo teatrale con la Compagnia "Hirondelle"

Domenica 27 giugno, ore 10.00 - Percorso attraverso le ricchezze di Torre Annunziata a cura degli Scout "Agesci gruppo Torre Annunziata1" "Memorie ritrovate" mostra sulle storie di successo e ricchezza storico\culturali della nostra città. - Musica dal vivo a cura dei ragazzi scout - Chiusura della settimana con nuovi appuntamenti di bellezza.