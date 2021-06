A cura della Redazione

Con la messa in scena della commedia horror “Destripado, qui la notte non si dorme!” scritta da Pasquale Scognamiglio, si conclude il corso di recitazione per i ragazzi dell’Istituto Salesiani Don Bosco di Torre Annunziata. Sono tre le repliche consecutive in programma sul palco del teatrino interno all’oratorio di via Margherita di Savoia nei giorni 25, 26 e 27 giugno. Le rappresentazioni sono in programma alle ore 20.30, ma verranno precedute alle ore 19.00 da un appuntamento conviviale con gli spettatori che potranno assaggiare la gustosissima pizza prodotta direttamente dagli stessi ragazzi dell’oratorio.

Il corso di recitazione è iniziato lo scorso ottobre nei locali dell’istituto ed è stato diretto dall’attore e regista Luigi Loreto che ha anche curato la realizzazione della rappresentazione finale. «Nonostante le continue interruzioni alle quali è stato sottoposto il corso per le restrizioni Covid – sottolinea Luigi Loreto – i ragazzi sono riusciti a portare avanti con forza, coraggio e determinazione la loro passione per questa magnifica arte e realizzare il loro primo spettacolo».

Info per assistere agli spettacoli 3497475361