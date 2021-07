A cura della Redazione

L’Archeoclub d’Italia, sede di Torre Annunziata “Mario Prosperi", organizza per venerdì 9 luglio ore 19.30/22.00, “Visitiamo il Museo tra suoni, versi e racconti della nostra tradizione” presso il Museo dell’Identità in corso Vittorio Emanuele III 293, Torre Annunziata.

Visite guidate a cura dell’Archeoclub. Intervengono: Antonio Annunziata e il gruppo folk "Quelli della Curva".

Costo del biglietto: euro 3; studenti e minorenni euro 1; gruppi (di 5 almeno) euro 2.

Nei giorni 10, 17, 24, 31 luglio l’Archeoclub accoglierà i visitatori presso la villa di Poppea in occasione delle aperture straordinarie dalle ore 20.00 alle ore 23.00 per guidarli in itinerari tematici volti all’approfondimento di aspetti di vita quotidiana quali “Instrumentum domesticum e schiavitù” (10 luglio), con l’intervento dei rievocatori del Gruppo Storico Oplontino;

“Giochi e giocattoli dei piccoli oplontini” (17 luglio) con l’intervento dei rievocatori del Gruppo Storico Oplontino.

“La musica e gli strumenti musicali degli antichi Romani” (24 luglio).

“Miti e cibi nelle pitture oplontine” (31 luglio).

Informazioni e prenotazioni : 0818612704 – 3333078635- 3894284134 [email protected]