A cura di Anna Casale

Due gocce di cultura ed un pizzico di gusto “Voce ‘e notte” è servito.

L’evento organizzato dalla “Libreria Libertà” si è svolto ieri negli spazi antistanti al locale, trasformando una calda e afosa serata, in un momento di gioviale e ricercata convivialità.

Il trio “Napule è ‘na canzone” ha intrattenuto il numeroso pubblico presente sulle note della tradizione classica musicale rivissuta non solo attraverso gli strumenti ma anche attraverso le voci di CiroCiretta, Esmeraldo Napodano, Marinetta De Falco, Roberta Di Domenico, Domenico Orsini, Anna Vitiello e Ignazio Panariello.

Voci che hanno letto, interpretato brani di alcuni dei diamanti della nostra cultura: da Giambattista Basile a Raffaele Viviani, da Totò alla scrittrice e giornalista torrese Maria Orsini Natale.

L’avvocato e scrittrice Laura Avella, è intervenuta leggendo un racconto tratto dal suo recente lavoro “Covid & Report” (ed. Il Saggio).

Una compagine di anime e sentimenti che hanno accompagnato in un tempo senza tempo, qual è la cultura partenopea, i cuori oplontini. Lo stile classico non tramonta mai, sta bene su tutto a maggior ragione se usato come “antidoto” per combattere la tristezza dello stato d’incertezza globale.