A cura della Redazione

Ben riuscita la serata di apertura Straordinaria del Museo dell'Identità dedicata a tutti i Turisti di stanza per il Ferragosto sulla Costa del Vesuvio.

Ad accogliere i visitatori, i soci dell'Associazione Ospitalità Diffusa per un Turismo di Qualità in Campania - AreV-OD, che li hanno dapprima indirizzati nell'atrio della sede di rappresentanza del Comune, dove giovani musici con violino, violoncello e flauto traverso li hanno deliziati con esecuzione di brani di musica classica inframezzati ad altri pop, per poi a gruppi affidarli alle erudite conoscenze in uno alle grandi capacità divulgative dei volontari dell'Archeoclub d’Italia sezione di Torre Annunziata “Mario Prosperi”. Da questi sono stati condotti, per la visita guidata (anche in lingua inglese per i turisti intervenuti di nazionalità non italiana) nelle sale del Museo al primo piano, dove hanno incontrato personaggi dell'epoca romana intenti in giochi e scene di vita quotidiana (animazione a cura del Gruppo Storico Oplontino).

La visita si è conclusa facendo ritorno di nuovo nell'atrio dove i turisti/visitatori hanno potuto ancora godere dell'esecuzione di un brano di congedo da parte dei musici.

“Ospitalità Diffusa - dichiara il presidente avv. Aldo Avvisati - ringrazia nell'occasione tutti coloro che con il loro fattivo concorso hanno reso possibile la serata. In primis, l'Amministrazione comunale di Torre Annunziata per l'apertura straordinaria del Museo, le Associazioni ArcheoClub, Gruppo Storico Oplontino e Centro Studi Storici 'Niccolò D'Alagno' - Torre Annunziata".