A cura della Redazione

L’Archeoclub d’Italia-sede di Torre Annunziata “Mario Prosperi” e il Gruppo Storico Oplontino presentano "I giochi degli antichi oplontini", Itinerario guidato nelle sale del Museo dell’Identità di Torre Annunziata, dedicato in particolare alle famiglie con bambini, per imparare divertendosi, tra giochi antichi e attività didattiche in compagnia di Lucius e dei piccoli Livia e Marcello.

Domenica 10 ottobre ore 10.00/12.30 Palazzo Criscuolo, corso V.Emanuele III,293

Costo del biglietto: 3 euro; per gruppi di almeno 5 persone, 2 euro; per minorenni e studenti 1 euro.