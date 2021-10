A cura della Redazione

Dopo due anni di avanzamento a singhiozzo, tra aperture, chiusure, distanziamento e altre noie, finalmente riparte il MAGMA Teatro, in via Vesuvio 53/57 a Torre Annunziata (Napoli).

Sabato 6 novembre alle ore 21,00 e domenica 7 novembre alle ore 18,30 va in scena lo spettacolo “GAETANO FAVOLA ANARCHICA” Non ho ucciso Umberto. Ho ucciso il Re. Ho ucciso un principio.

Lo spettacolo racconta la storia di Gaetano Bresci, l’anarchico regicida che il 29 luglio 1900 colpì a morte Umberto I, re d’Italia e ne racconta la vita attraverso la scelta di un linguaggio favolistico. La vicenda infatti si intreccia con A toccare il naso del re, racconto breve di Gianni Rodari, ed è proprio attraverso la dimensione del gioco che Gaetano arriva a determinare la sua crescita umana e politica. Toccare i nasi dei grandi prima, e dei potenti dopo, diventa il piccolo atto rivoluzionario attraverso il quale Gaetano, ancora giovanissimo, sente di poter annullare ogni distinzione di classe, in quanto sfiorare la carne altrui sottolinea quanto le differenze tra gli uomini non hanno ragione di esistere. A poco a poco scopriamo che Gaetano è sì un rivoluzionario, ma atipico, e alla ricerca costante di un equilibrio che possa conciliare i dogmi politici con la sua straripante passionalità.

Con Nello Provenzano, musiche Lenny Pacelli, elementi di scena Francesca Rota, testo e regia Riccardo Pisani, produzione Contestualmente Teatro, Ph. Amanda Annucci - Luca Scarpati. Durata 50'

Ingresso posto unico € 10,00

E' richiesta la prenotazione Tel. o whatsapp 3409331171

In ottemperanza alle norme vigenti, per l'accesso in sala è necessario esibire il green pass.