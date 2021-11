A cura della Redazione

Riapre il “Magma Teatro” con lo spettacolo “Gaetano, Favola Anarchica” con Nello Provenzano, testo e regia di Riccardo Pisani.

Un monologo in cui Provenzano incarna Gaetano Bresci, l’anarchico regicida che il 29 luglio del 1900 colpì a morte Umberto I, re d’Italia, dopo che questi aveva fatto sparare su una folla di disperati ed aver gratificato il cecchino con un’onorificenza, e ne racconta la storia in prima persona con un linguaggio favolistico che in un intreccio elicoidale si unisce a “A toccare il naso del re” di Gianni Rodari per poi mescolarsi ad uno più duro al cadenzare del suono di una sirena. Ed è proprio attraverso il gioco, toccare i nasi dei grandi e dei potenti, che Gaetano scandisce la propria crescita sia dal punto di vista umano che politico. Un gesto apparentemente sciocco che fa crescere in Bresci la convinzione di poter annullare totalmente quelle che sono le distinzioni di classe e gerarchiche. Una maturazione che passa attraverso miti antichi quali Icaro e Dedalo.

Gaetano, un Icaro del Ventesimo secolo, nonostante il suo destino di morire “suicidato” in carcere, vedrà le sue ali non sciogliersi mai ma diventare baluardo di rivoluzione.

Con lui in scena il manichino di un bambino che nella solitudine di una vita fatta di infanzia negata e solitudine diventa “l’amico” con cui condividere i propri pensieri ed il proprio tempo.

Riccardo Pisani fonde nel testo impegno sociale, politico e dinamicità, una matrice riflessiva percorsa attraverso le vie della leggerezza e del divertimento.

Nello Provenzano si conferma essere un attore dalla strabiliante e ipersensibile capacità interpretativa, rendere vivo e vivido il personaggio non solo attraverso l’alternanza degli svariati stati emotivi umani ma anche attraverso quello che è il linguaggio del corpo, sudore e vene gonfie nei momenti più intensi e duri dell’interpretazione mantenendo continuo il contatto visivo col pubblico che sente e proietta su di sé la passionalità, l’ardore del momento del personaggio stesso.

Lo spettacolo sarà in replica oggi 7 novembre alle ore 18:30.