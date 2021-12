A cura della Redazione

“Il Sorriso di Roberta” (ChiaraEdizioni) scritto da Antonella D’aloisio ed illustrato da Giusy Acunzo, ha avuto la possibilità di essere presentato ai bambini, nella sua parte grafica, dalla stessa illustratrice al “Museo dell’Identità” a Torre Annunziata attraverso letture ed attività laboratoriali.

Il libro narra la storia di Anna Chiara, una bambina che da grande vuole diventare archeologa. Curiosa di ogni singolo aspetto di cui il mondo è costituito. Scruta le persone e cerca di scoprirne le storie. Un giorno, tra le pagine di un libro, ritrova una vecchia foto di due bambine, Roberta e Nellina, conosciutesi in una calda estate alla fine degli anni settanta. Anna Chiara si ritrova ad essere catapultata in un tempo che non conosce e del quale vuole conoscerne ogni minimo particolare.

Un racconto basato su una storia vera con l’obiettivo di far scoprire ai bambini il mondo della lettura e il significato dell’amicizia.

Le parole de “Il Sorriso di Roberta” si immergono e si fondono ai disegni presenti nell’intero libro. Illustrazioni che regalano forte slancio emozionale per l’interiorizzazione del messaggio scritto ma anche la possibilità di poter, con l’immaginazione, fantasticare nuovi verso scenari.

Giusy Acunzo, illustratrice di professione, si avvicina nel 2019 al mondo dell’editoria per bambini e fin da subito dimostra la sua straordinaria bravura. La sua mano si rivela essere un vero e proprio prolungamento verso il concreto, il disegno appunto, della sfera emotiva. Le sue tavole non hanno bisogno di spiegazioni. Create con acume e magica intensità, da sole arrivano dritte al messaggio, aprono al mondo dei sogni e delle favole. Fanno ritornare l’adulto bambino dandogli la possibilità di poter uscire al di fuori di quella razionalità che si impone nella quotidianità.

L’assessore Anna Vitiello: “Mi ha affascinata per le emozioni che tratteggia con la matita, le emozioni le fa toccare con mano. E’ una meravigliosa creatrice di emozioni".

La Acunzo oltre ad essere illustratrice è abbracciatrice di professione e lo fa con umanità attraverso le sue meravigliose illustrazioni.