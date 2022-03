A cura della Redazione

Torna l'appuntamento con le "Domeniche al Museo", l'iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l'accesso libero ai siti archeologici e culturali la prima domenica di ogni mese.

Domenica 3 aprile, dunque, ingresso gratuito nei siti di competenza del Parco Archeologtico di Pompei (Pompei, Oplontis, Stabia e Boscoreale).

Per quanto riguarda l'Antica Pompei, "in caso di forte afflusso di visitatori nella mattinata - si legge in una nota della Soprintendenza -, le casse saranno chiuse per un'ora al raggiungimento di 15.000 visitatori entro le ore 12.00, al fine di impedire una eccessiva presenza simultanea di turisti, che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza e la salvaguardia del sito e favorire il deflusso in uscita".