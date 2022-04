A cura della Redazione

Studio Sinfonica, un gruppo nato dall’idea di Simone Martino, Francesco Antimiani, Dario Matrone, Giovanni de Filippi e Eleonora Segaluscio, presenta il suo primo prodotto teatrale, “Re Artù-Opera Musical”, scritto dai maestri Simone Martino e Francesco Antimiani, con la regia di Dario Matrone. Il debutto è in programma sabato 23 aprile alle ore 21.00 nell’ambito della kermesse “Primavera di Luce in Cripta”.

Uno spettacolo innovativo dove l’ambientazione farà da padrona. La Cripta della chiesa dello Spirito Santo di Torre Annunziata è un luogo suggestivo ricco di storia e fascino, che dopo il suo recente restauro ha ospitato numerosi eventi artistici e culturali di grande valore, anche grazie all’impegno del “Progetto Cripta”, magistralmente gestito dal team organizzativo diretto da Anna Vitiello.

L’autore e regista torrese Dario Matrone già in precedenza ha sperimentato spettacoli in modalità immersiva. Eventi sempre seducenti, coinvolgenti, originali dal linguaggio narrativo singolare che ipnotizzano il pubblico e dal riscontro eccellente anche di critica. Finalmente, dopo questo lunghissimo periodo di fermo dovuto alla pandemia, la Cripta ritorna a far pulsare il cuore della città riproponendo spettacoli diretti dalla sagacia e sapienza artistica di Dario Matrone.

“Re Artù-Opera Musical” riprenderà fedelmente la storia dell'unico figlio di Uther Pendragon destinato ad essere il leggendario condottiero britannico, tradito, per volere di un incantesimo della malefica Morgana, dalla sua amata Ginevra e il suo fedelissimo Lancillotto. Il pubblico si troverà letteralmente immerso nella storia, catturato dalla stessa, vivendola in prima persona.

Le emozioni saranno dominanti in uno spettacolo totalmente inedito con un cast d’eccezione, da Francesco Antimiani (direttamente da “Notre Dame de Paris”, “Giulietta e Romeo” di Riccardo Cocciante ed “Otello-l’ultimo Bacio”), Claudia Paganelli (nei cast di “C’era una volta Scugnizzi”, “Notre Dame de Paris”, “La Divina Commedia Opera Musical”), Eleonora Segaluscio (“Il Miracolo di Marcellino”, “The Toxic Avenger”, “Canto di Natale”), Giovanni de Filippi (“Il Miracolo di Marcellino”, “Sanremo Musical”, “San Michele l’Angelo dell’Apocalisse”, “La Divina Commedia”) Martina Cenere (“Pretty Woman il musical”, “West Side Story Italia”, “Murder Ballad”), Andrea Manganotto, Michele Mennella e Francesco Cirillo.