La Pro Loco Oplonti “Marina del Sole” è da sempre impegnata nel divulgare e far scoprire le bellezze di Torre Annunziata ai cittadini e ai turisti. In tale ambito ha deciso di promuovere una raccolta fondi per il “Progetto Quartieri Penniniello e Poverelli”, una iniziativa che consiste nel favorire la conoscenza delle ricchezze culturali e storiche campane, in particolare modo la Villa di Poppea (Scavi di Oplontis) e il Museo di Capodimonte a Napoli. L'obiettivo del progetto è di organizzare 4 pullman, uno al mese, da giugno a settembre, per minori dei quartieri a rischio torresi accompagnati da un adulto.

Di volta in volta, ci saranno "ospiti" speciali che guideranno i ragazzi nelle loro visite: nelle vesti di "Cicerone" si alterneranno il maestro della Boxe Vesuviana, Lucio Zurlo, Vania Carfora dell’Associazione Don Pietro Ottena, il presidente del Centro Studi Storici “Nicolò d’Alagno”, Vincenzo Marasco, e il presidente della Pro Loco Oplonti, Luigi Scognamiglio.

La raccolta fondi per sostenere le visite guidate dei minori a rischio è partita lo scorso 25 marzo e si concluderà il 30 maggio.

I partecipanti pagheranno simbolicamente 1 euro per la gita, il resto proverrà dalle donazioni ricevute.

È possibile sostenere la nostra iniziativa attraverso la piattaforma “gofund.me", a mezzo bonifico o PayPal. Saranno rilasciate dalla Pro Loco ricevute secondo le indicazioni dei donatori.

«Da sempre siamo in prima linea nel far crescere culturalmente i nostri giovani e vogliamo che tutti possano conoscere le nostre bellezze, in primis la Villa di Poppea, una delle meraviglie della Campania - ha affermato il presidente della Pro Loco, Luigi Scognamiglio -. Abbiamo deciso di reclutare quattro guide d’eccellenza per passare la giornata con i ragazzi e fargli scoprire i nostri tesori. Grazie ancora a tutti coloro che stanno partecipando alla nostra raccolta fondi, in particolar modo coloro che lo stanno facendo nell'anonimato».