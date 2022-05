A cura della Redazione

In occasione della Notte europea dei Musei, la Villa di Poppea, edificio di epoca romana situato a Torre Annunziata (antica Oplontis), la sezione oplontina dell'Archeoclub "Mario Prosperi" propone un interessante viaggio alla scoperta della domus che, illuminata di sera, assume un fascino del tutto particolare.

Sabato 14 maggio, a partire dalle ore 20 (ultimo ingresso alle 22, in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei - che ha competenza di gestione sul sito di Oplontis di via Sepolcri - il sodalizio presieduto da Mirella Azzurro presenta "Musica e strumenti musicali presso gli antichi", itinerario guidato nella Villa di Poppea con intermezzi musicali a cura degli studenti Marialuisa Cannavale, Diego de Vita e Giusi Gargiulo del Liceo musicale "Pitagora-croce" di Torre Annunziata.

Il costo del biglietto è di 1 euro. Prenotazione consigliata scrivendo alla mail [email protected].

L’iniziativa della Notte europea dei Musei, che si svolge in contemporanea in tutta Europa, prevede l’apertura serale straordinaria e l’ingresso dei principali musei, complessi monumentali, parchi e siti archeologici statali al costo simbolico di 1 euro.

Per accedere ai luoghi culturali statali non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base, mentre l'utilizzo di mascherine chirurgiche è fortemente raccomandato.

Saranno inoltre visitabili anche i siti di Pompei, Boscoreale (Villa Regina), la Reggia di Quisisana e il Museo Libero D'Orsi a Castellammare di Stabia. Per info, clicca qui.

Il Parco Archeologico di Ercolano partecipa all’evento europeo con l’apertura straordinaria serale del percorso sotterraneo del Teatro Antico con tre turni di visita – alle ore 20.00, 21.00 e 22.00 – aperti per gruppi di massimo 10 persone per ciascun turno; la durata della visita sarà di circa 50 minuti. Il costo del biglietto sarà di 1 euro. L’acquisto dei biglietti potrà avvenire on line al sito www.ticketone.it (prevendita 1,50 euro) e in biglietteria. La vendita per la visita al Teatro terminerà, sia on line, sia in biglietteria, alle ore 18.00 del 14 maggio.