Lo scorso venerdì 27 maggio, il Teatro “Politeama” di Torre Annunziata si è tinto dei colori dell’amore grazie allo spettacolo “E... torna Maggio” organizzato dalla Pro Loco Oplonti “Marina del Sole”, in collaborazione con l’Associazione EsseOesse Cortodino e Progetto Cripta. L’obiettivo della serata di musica e prosa è stato quello di declamare l’amore, la donna e soprattutto le mamme. La scelta del mese non è un caso. A maggio ricorre infatti la festa della mamma e della madre di tutti, la Madonna.

La serata ha visto la conduzione di Anna Vitiello che ha accompagnato gli ospiti durante la serata, con la collaborazione di Pasquale Cirillo che ha affiancato la presentatrice.

Il primo tempo si è concluso con l’intervista all'invitato d’eccezione, l'attore e regista teatrale Ernesto Mahiuex, che ha parlato della sua vita e carriera con la giornalista Maria Polimeno, addetto stampa della Pro Loco.

Gli ospiti hanno attraversato numerosi momenti emozionali grazie alle voci ed interpretazioni degli artisti. L’evento ha visto l’esibizione dell’eccezionale gruppo Ditirambo che ha salutato il pubblico in sala e ha concluso lo spettacolo.

“Sono molto contento di questo spettacolo - ha commentato il presidente della Pro Loco, Luigi Scognamiglio -. Ogni evento che organizziamo è un modo per far passare una piacevole serata ai nostri amati torresi e far emergere le eccellenze e le bellezze della nostra terra”.

Lo spettacolo ha visto la direzione artistica di Rino Cangiano e vi hanno preso parte Anna Vitiello, Anna Vitulano, Ciro Biondino, Federico Amaro, Maria Paduano, Maria Polimeno, Mena Monaco, Natalino Ruocco, Nino Masturzo, Pasquale Ciniglio, Pasquale Cirillo, Peppe Ciniglio, Roberta Cangiano, Teresa Garofalo.