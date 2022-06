A cura della Redazione

Archeologia e musica ad Oplontis, storico sito dell'antica Roma ubicato a Torre Annunziata. La sezione torrese dell'Archeoclub "Mario Prosperi" organizza, in occasione delle Giornate Europee dell'Archeologia e in collaborazione con la Soprintendenza di Pompei, un itinerario guidato presso la Villa di Poppea, che sarà accompagnato dal concerto degli studenti del Liceo Pitagora-Croce indirizzo musicale, con la classe di canto della professoressa Paola Carpentieri.

L'appuntamento è per sabato 18 giugno. Il tour si articolerà su due orari: 16.45 e 17.45. Il biglietto di ingresso al sito è di 5 euro, mentre per partecipare alle visite guidate con concerto non si dovrà pagare nulla.