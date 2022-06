A cura della Redazione

Si svolgerà dal 27 giugno al 2 luglio la kermesse culturale “La settimana dello scrittore, ricordando Michele Prisco”, ideata e organizzata dalla libreria Libertà di Torre Annunziata, in collaborazione con Centro Studi Michele Prisco, Nuovevoci Caffè Letterario, lido Eldorado, Biesse Associazione Culturale Bene Sociale, Associazione Culturale Poesie Metropolitane, Magicfree s.r.l., Associazione don Pietro Ottena con Progetto Cripta, Club Napoli Poggiomarino "Cu tutt ‘o core" e il gruppo di lettura della libreria.

Direttore artistico della prima edizione è lo scrittore Francesco Paolo Oreste.

La settimana dello scrittore è un format culturale che Michele Prisco, celebre scrittore oplontino, ideò nel 1947 per animare l’estate nella città oplontina, una sorta di salotto letterario che all'epoca fece di Torre Annunziata il cuore nevralgico della cultura nell'area vesuviana. La libreria Libertà ha rivisitato quell’idea per creare momenti di cultura nel senso più variegato del termine, di condivisione e soprattutto per riscoprire, insieme agli artisti che hanno aderito all’iniziativa, il valore dell’ospitalità e della convivialità.

Ecco il programma: